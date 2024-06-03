ليبيا.. إدارة إنفاذ القانون تتسلم مهام تأمين معبر رأس اجدير

أعلنت السرية الثالثة التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الليبية اليوم الاثنين، عن استلامها مهام تأمين منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وصرحت الإدارة التي يرأسها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عماد الطرابلسي في بيان لها بأنها "بدأت في مباشرة أعمالها الأمنية داخل المنفذ، الذي ظل مغلقا منذ 19 مارس الماضي، بعد اشتباكات عنيفة بين قوات وزارة الداخلية ومجموعة مسلحة كانت تسيطر عليه".

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وبحسب الإدارة "تجري حاليا أعمال صيانة مكثفة لممرات معبر رأس اجدير استعدادا لإعادة افتتاحه من جديد، ومن المتوقع أن يعود المعبر إلى العمل في عيد الأضحى، مما سيعزز النشاط التجاري ويعيد الحياة إلى الحركة الحدودية بين ليبيا وتونس".

وأشارت الإدارة إلى أن "هذا التطور سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة وتخفيف الضغط على المنافذ الأخرى، مما يساعد على استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة الحدودية".

و يعتبر معبر رأس أجدير من أهم المنافذ الحدودية بين ليبيا وتونس، ويشكل شريانا حيويا لحركة التجارة والبضائع والمسافرين بين البلدين، ويعد المعبر بوابة رئيسية للاقتصاد الليبي، حيث يتم من خلاله نقل البضائع الأساسية والوقود والمواد الغذائية، كما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والعائلية بين سكان المناطق الحدودية.

المصدر: RT