تونس.. قوات الأمن تلقي القبض على 5 شبان وتحجز 12 قارورة ''مولوتوف'' حارقة (صورة)

قالت إدارة الأمن الوطني في تونس إن الوحدات الأمنية بمنوبة (شمال) تمكنت من القبض على 5 شبان أغلبهم قصّر قاموا بتحضير 12 قارورة حارقة "مولوتوف" للاعتداء على الممتلكات والأشخاص.

وأفادت إدارة الأمن الوطني بأن الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنوبة ومراكز الأمن الوطني بالدندان ومنوبة ومنوبة الوسطى والمصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب بمنوبة شاركت في العملية.

وأكدت أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تكوين وفاق إجرامي وعصابة قصد الاعتداء والإضرار بالأملاك الخاصة والعامة وبث الرعب في صفوف المواطنين ومسك وتحضير وحيازة قوارير حارقة بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام".

وأشارت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية إلى أن الأبحاث متواصلة في القضية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

المصدر: RT