وفاء شبروني تقف أمام طلبة كلية الإعلام بجامعة دمشق محاضرة باسم RT (فيديو)

بنفس المدرج الذي تلقت به المحاضرات كطالبة، عادت مراسلة RT البارزة وفاء شبروني لكلية الإعلام بجامعة دمشق، ولكن هذه المرة كمحاضرة في ورشة عمل مميزة عن خبايا التقرير الصحفي الميداني.

استهلت شبروني الورشة بعرض تجربتها الشخصية في العمل الإعلامي، مقدمة نصائح قيمة حول استثمار أيام الدراسة الجامعية في تنمية المهارات من خلال العمل الميداني واكتساب الخبرات من أرض الواقع، مع التركيز على المعلومات الأكاديمية.

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وتناولت الورشة موضوع إعداد التقارير التلفزيونية، وأهمية تكامل الصورة مع النص وانسجام دلالاتها، كما استعرضت شبروني خطوات إعداد التقرير التلفزيوني، وعرضت نماذج لتقارير سابقة، وتطرقت إلى كيفية تجميع الصور والمعلومات الخلفية والتاريخية والجغرافية للمنطقة، مشددة على الدور الحيوي والهام للمصور الصحفي في هذا السياق، كما ناقشت المراسلة، التي غطت الحرب السورية وطالتها شظاياها، أهمية توظيف الموسيقى والمؤثرات الصوتية والجمل القصيرة في التقارير، موضحة كيفية تجميع المعلومات والانطلاق إلى الميدان لتجميع الصور والفيديوهات، ثم ترتيب الأفكار وكتابة التقرير بالتركيز على أهم المعلومات أولا تليها المعلومات المهمة.

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وأمضت شبروني النصف الثاني من الورشة في تدريبات عملية طبقها الطلاب، وقدمت لهم النصائح والتوجيهات استنادا لخبرتها الميدانية، فيما عبر الطلاب المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من هذه التجربة، مؤكدين أهمية مثل هذه الورش في صقل مهاراتهم الإعلامية وتعزيز قدراتهم في إعداد التقارير التلفزيونية.

من جانبها أعربت عميدة كلية الإعلام الدكتورة بارعة شفير عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل شخصية مخضرمة في الميدان الصحفي مثل وفاء شبروني، مؤكدة أهمية مثل هذه الورش للطلاب من حيث كم ونوعية المعلومات الميدانية والمحدثة التي يكتسبها الطلاب ويواكبون فيها آخر مستجدات سوق العمل والممارسة الصحفية المهنية.

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وتأتي ورشة العمل لوفاء شبروني في إطار المذكرة التي وقعتها رئيسة قناة RT العربية مايا مناع مع رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور محمد أسامة الجبّان، والتي تسعى إلى تعزيز وتطوير التعاون الأكاديمي والإعلامي المشترك بين الجانبين وتدريب وتحسين المهارات العملية للطلاب على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وكانت شبروني قد أصيبت بشظايا إحدى القذائف في 29 يناير 2020 في مدينة معرة النعمان السورية، أثناء نقلها الأحداث هناك، بصحبة فريق عمل RT، حيث طلبت القناة على الفور من وزارة الدفاع الروسية اتخاذ اللازم، وهو ما لبته الوزارة على الفور، وأقلعت طائرة عسكرية من مطار حميميم وسط عناية طبية مكثفة، حيث نقلت شبروني آنذاك إلى الأكاديمية العسكرية الطبية ببطرسبورغ حيث تلقت العلاج وعادت لممارسة عملها بعد رحلة طويلة من المعاناة.

المصدر: RT