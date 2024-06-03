السفير الروسي لدى إسرائيل: بدأت تل أبيب تدرك أن الوضع في غزة لا يمكن حله بالقوة

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف أن تل أبيب بدأت تدرك أن الوضع في غزة لا يمكن حله بالقوة.

وقال فيكتوروف: "تظهر الظروف العالمية أنه بدون تسوية سياسية لا يمكن حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية إلا جزئيا".

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وأضاف: "من المستحيل تحقيق حل كامل دون حل القضايا الرئيسية لصراع معين، من الواضح هنا أن الأمريكيين والإسرائيليين بدأوا فهم أنه من المستحيل تحقيق حل عسكري، وهنا تظهر الحاجة إلى حوار مباشر بمساعدة الوسطاء لحل جميع القضايا السياسية بهدف التسوية".

وشدد السفير أيضا على أن التوترات لا تزال قائمة في المنطقة، مضيفا: "العملية في قطاع غزة مستمرة. هناك توتر كبير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقصف من الجانبين، وقصف بعض الأهداف في مرتفعات الجولان. نحن لا نلاحظ أي تغييرات في الوضع العسكري".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرض أمس الجمعة، مقترحا، يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابي ولكن الحركة بحاجة لنصوص واضحة تحقق ما تريده، وتقبل بها إسرائيل علانية.

المصدر: نوفوستي