عمرو موسى لـRT: لا أرى سلاما في المنطقة بين إسرائيل والعرب

قال وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى إنه لا يرى أي سلام بين العرب وإسرائيل في ظل وجود حكومات إسرائيلية متطرفة.

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وتابع موسى في تصريحات لـRT: "أنه في ظل سيطرة حكومات إسرائيلية متطرفة لن يكون هناك سلام مع العرب، وهذا سيؤدي إلى انقلاب الأمور رأسا على عقب لأنهم يريدون أن يقوم العرب بتسليم فلسطين إليهم".

وأضاف أن هذا يعقد الوضع تماما ويفتح المجال أمام خيارات صعبة للغاية لأنه وبكل وضوح لن تقبل مصر بغير حل الدولتين، مشيرا إلى أن نتنياهو يرفض أية حلول مطروحة حتى لو جاءت من الصديق الأمريكي بايدن.

وقال إن قبول وقف إطلاق النار معناه ببساطة سقوط حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو وتضم أكثر الساسة الإسرائيليين تطرفا.

وكانت مصر قد جددت تأكيدها على ضرورة انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح.

وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن القاهرة حملت، في ختام اجتماع ثلاثي لمسؤولين مصريين ونظرائهم من إسرائيل والولايات المتحدة، تل أبيب مسؤولية تعثر دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم