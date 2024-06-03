 
مباشر

عمرو موسى لـRT: لا أرى سلاما في المنطقة بين إسرائيل والعرب

أخبار العالم العربي

عمرو موسى لـRT: لا أرى سلاما في المنطقة بين إسرائيل والعرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xnxs

قال وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى إنه لا يرى أي سلام بين العرب وإسرائيل في ظل وجود حكومات إسرائيلية متطرفة.

إقرأ المزيد
عمرو موسى: إسرائيل تهدد المنطقة بأفعالها ومعاهدة السلام ليست للاستهلاك السياسي
عمرو موسى: إسرائيل تهدد المنطقة بأفعالها ومعاهدة السلام ليست للاستهلاك السياسي

وتابع موسى في تصريحات لـRT: "أنه في ظل سيطرة حكومات إسرائيلية متطرفة لن يكون هناك سلام مع العرب، وهذا سيؤدي إلى انقلاب الأمور رأسا على عقب لأنهم يريدون أن يقوم العرب بتسليم فلسطين إليهم".

وأضاف أن هذا يعقد الوضع تماما ويفتح المجال أمام خيارات صعبة للغاية لأنه وبكل وضوح لن تقبل مصر بغير حل الدولتين، مشيرا إلى أن نتنياهو يرفض أية حلول مطروحة حتى لو جاءت من الصديق الأمريكي بايدن.

وقال إن قبول وقف إطلاق النار معناه ببساطة سقوط حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو وتضم أكثر الساسة الإسرائيليين تطرفا.

وكانت مصر قد جددت تأكيدها على ضرورة انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح.

وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن القاهرة حملت، في ختام اجتماع ثلاثي لمسؤولين مصريين ونظرائهم من إسرائيل والولايات المتحدة، تل أبيب مسؤولية تعثر دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا