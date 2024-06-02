الصين والإمارات تبديان استعدادا لتبادل الخبرات الدفاعية والأمنية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد أن الصين والإمارات أعربتا عن الاستعداد لتبادل الخبرات في الدفاع والأمن بهدف تطوير قدرات العسكريين والمؤسسات الأمنية في البلدين.

جاء ذلك تأكيدا لما ورد في الإعلان المشترك الذي صدر بعد الاجتماع الثنائي بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين الخميس.

وحسب البيان، فقد "عبر الجانبان عن تقديرهما للتعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري والأمني وتعزيز الزيارات المتبادلة والمشاركة في التدريب والمعارض والفعاليات الرسمية بين الدولتين، مؤكدين حرصهما على تبادل الخبرات بهدف رفع كفاءة منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية في البلدين الصديقين".

وأضاف البيان أن الجانبين أشادا بنجاح تمرين "درع الصقر 2023" المشترك بين القوات الجوية لدولة الإمارات والقوات الجوية الصينية والذي جرى في أغسطس 2023م، مؤكدين حرصهما على عقد تمارين مشتركة في المستقبل.

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وفي مجال الطاقة، اتفق البلدان على استكشاف التعاون بشأن احتياطيات النفط الخام، وتشجيع ودعم الشركات الصينية والإماراتية لتعزيز التنسيق في مجالات الطاقة المتجددة والنفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمخزونات الاستراتيجية للنفط والهيدروجين والأمونيا.

ويتطلع كلا البلدين أيضا إلى استكشاف مشروعات مشتركة للطاقة النووية، بما يشمل بناء محطات والمزيد من البحث والتطوير.

المصدر: "رويترز"