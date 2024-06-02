عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية يكشف لـ RT آخر موعد لتفويج الحجاج المصريين للسعودية

أكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، أن أعمال تفويج حجاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية تسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى أنه تم البدء برحلات الحج البري.

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وأضاف ترك أن آخر موعد لوصول حجاج السياحة إلى المدينة المنورة سيكون يوم 4 ذي الحجة ويوافق 11 يونيو الجاري، فيما سيكون أخر موعد لوصول الحجاج إلى جدة يوم 13 يونيو الجاري وهو المرتبط بحج الـ 5 نجوم.

وتابع ترك في تصريحات خاصة لـ RT، أنه تم ترتيب كافة الأمور التي تخص الحجاج المصريين مع الجانب السعودي، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة ، موجها الشكر إلى اللجنة الفنية للحج السياحي في دعم الغرفة ، قائلا "هناك تناغم كبير بين الجميع من أجل توفير كافة سبل الراحة للحجاج، كما أن جميع الشركات السياحة تضامنت في 104 مجموعات من أجل إنجاح موسم الحج هذا العام.

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت انطلاق أولى رحلات الحج السياحي البري المتوجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، مشيرة إلى أن أعضاء البعثة المصرية للجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة بكل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية، يقومون باستقبال حجاج هذه الرحلات فور وصولهم، وذلك وسط استعدادات مكثفة لضمان سهولة وسلامة سفر الحجاج.

المصدر: RT