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ليبيا.. الدبيبة يدعو إلى حل الدولتين ووقف الحرب في فلسطين ويدين تجويع الأبرياء

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ليبيا.. الدبيبة يدعو إلى حل الدولتين ووقف الحرب في فلسطين ويدين تجويع الأبرياء
RT
من مشاهد الدمار في قطاع غزة - صورة تعبيرية
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن الشعب الفلسطيني لا يتمتع بحقوقه وإنه يتوجب على المجتمع الدولي العمل على حل الدولتين لوقف جميع أشكال الحرب في المنطقة.

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وأضاف الدبيبة في حديث لقناة CGTN Arabic اليوم السبت، أن القضية الفلسطينية أصبحت واضحة للعالم بشكل جلي، وخيوطها التاريخية بدأت تتجلى، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني عانى كثيرا خلال الستين أو السبعين عاما الماضية، ومن حقه اليوم العيش في أرضه والحصول على كافة حقوقه المشروعة.

وشدد على ضرورة وقف هذه الحرب الشعواء التي يذهب ضحيتها الأبرياء ويتم تجويعهم، مؤكدا أن الحرب بشعة وضد الإنسانية ويجب أن تتوقف فورا.

وأعرب الدبيبة عن رفضه لاستمرار الحروب بعد كل هذه السنوات، مؤكدا قبوله بأي جهد من شأنه وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

كما شدد على أن المنطقة ينبغي أن تعيش بسلام، مثل أي منطقة أخرى في العالم، مشيرا إلى ضرورة وقف القتال والدمار الذي يقتل الأبرياء والأطفال الذين يجب أن يكون لهم نظرة مستقبلية لبناء وتعمير بلادهم وليس تدميرها. 

واختتم الدبيبة حديثه بشكر الصين على دعمها لفلسطين، مشيرا إلى أن العالم بدأ اليوم يرفع صوته عاليا ليقول "كفى للحروب".

المصدر: CGTN Arabic 

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