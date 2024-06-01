تونس.. الحكم على قيادي في حركة النهضة متهم بـ"مقتل رجل أعمال ونائب سابق"

حكم القضاء التونسي بالسجن على القيادي في حركة النهضة المنذر الونيسي، بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي بسجنه وتعرضه لمعاملة غير إنسانية، وهو نائب في فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية، محمد زيتونة إن "عدد الموقوفين على ذمة القضية وصل إلى ثلاثة، وذلك بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤول طبي ومسؤول قضائي سابق، والمتهم منذر الونيسي، وذلك من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابيّة القصد"، ومازالت الأبحاث متواصلة، وفق قناة "نسمة" التونسية.

وفي عام 2022، فتحت المحكمة الابتدائية في تونس بحثا تحقيقيا في قضية مقتل رجل الأعمال والبرلماني الجيلاني الدبوسي الذي توفى بعد اعتقاله عام 2011.

وقال حينها الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، إن "وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس، فتح بحثا تحقيقيا في "جرائم محاولة القتل العمد مع سابق القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك" وذلك ضد "كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي".

وكان سامي نجل الجيلاني الدبوسي، قال في تصريحات إعلامية سابقة، إنه "تم احتجاز والده المتوفى في 8 أكتوبر 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه".

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي، ونسبت إليه تهم تتعلق بـ"التحايل وافتكاك ملك الغير".

وتوفي الجيلاني الدبوسي سنة 2014، إثر ايقافه الاحتياطي طيلة 31 شهرا.

المصدر: "نسمة"+"موزاييك إ ف أم"