وزير الدفاع الإندونيسي يؤكد استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ سلام لمراقبة الهدنة في غزة

أكد وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ سلام لمراقبة الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال سوبيانتو متحدثا في منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة: "نحن نعتبر الاقتراح الأمريكي خطوة مهمة وصحيحة في الاتجاه الذي يجب أن تذهب فيه الأمور".

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وتابع: "يسرنا أن نسمع أن ممثلي حماس أعربوا عن رد فعل إيجابي"، مؤكدا أن إندونيسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة الإنسانية، فضلا عن "توفير قوات حفظ سلام كبيرة للحفاظ على وقف إطلاق النار ومراقبته".

يذكر أن سوبيانتو فاز رسميا بالانتخابات الرئاسية الإندونيسية، ومن المقرر أن يتولى سوبيانتو منصبه في أكتوبر المقبل خلفا للرئيس الحالي جوكو ويدودو.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن "المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الرهائن".

لمصدر: تاس