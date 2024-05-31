بعد البحرين.. تونس تقيم شراكة استراتيجية مع الصين

أعلنت تونس والصين يوم الجمعة في بيان مشترك إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين وذلك في أعقاب جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين في بكين.

وأجرى الرئيسان محادثات عكست الإرادة المشتركة للتأسيس لإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين تعطي دفعا جديدا للعلاقات الثنائية من أجل مستقبل أفضل للشعبين التونسي والصيني، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ مساء الجمعة.

وأفادت مراسلة RT بأن الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الصيني شي جين بينغ وقعا 7 اتفاقيات تعاون في مجالات التعاون الاقتصادي والفني، والاستثمار، والتنمية والإعلام.

وجاء هذا الاتفاق على هامش زيارة مجموعة من القادة العرب إلى بكين هذا الأسبوع حيث شاركوا في افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.

جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين تأسست عام 1964.

المصدر: RT