مصر تجدد التأكيد: أمننا المائي قضية "وجودية"

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ردا على سؤال حول التحركات المصرية تجاه قضية الأمن المائي، إن مصر ستتصدى لأي محاولات للتأثير السلبي على أمنها المائي.

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وجدد شكري فى تصريحات لقناة النيل الإخبارية، التأكيد على أن الموقف المصري واضح تجاه رفض أي مساس بالأمن المائي، ويعتبر هذه القضية "وجودية" وسوف تتصدى مصر لأية محاولات للتأثير السلبي على أمنها المائي.

وبدأت إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان اللتان انخرطتا في مفاوضات طويلة مع إثيوبيا لأكثر من عشر سنوات.

وتطالب مصر باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، وأكدت عدم معارضتها تشغيله، إلا أنها أعربت عن مخاوفها من ملء السد خلال سنوات الجفاف، وسعت لتوقيع اتفاق مع أديس أبابا لعملية الملء والتشغيل، بما يحفظ مصلحة دولتي المصب، ولا يضر بحصتهما المائية.

المصدر: RT