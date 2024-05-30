بن فرحان يدعو من بكين لوقف دائم للنار في غزة وضمان دخول المساعدات وإيجاد مسار موثوق لحل الدولتين

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الخميس، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق لحل الدولتين.

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وثمن وزير الخارجية السعودي، خلال مشاركته في منتدى التعاون العربي- الصيني، في العاصمة الصينية بكين، "مواقف الصين الداعمة باستمرار لوقف الحرب في غزة بما يحقق تنفيذ حل الدولتين"، مشددا في هذا الصدد على "ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وقال بن فرحان إن "تعزيز علاقات التعاون المشترك وتنميتها يتطلب من الجميع استمرار الحوار والتشاور في حل القضايا في المنطقة عبر طرق سياسية وسلمية، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية ورفض التدخلات الأجنبية فيها، واستمرار الجهود في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة؛ حفاظا على الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية".

وأشار بن فرحان في كلمته إلى أن استضافة المملكة للقمة الأولى العربية- الصينية في 2022 والزيارة الناجحة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، جسدت نقطة تحول تاريخية في مسيرة التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونقلها إلى مستويات التعاون الاستراتيجي بما يحقق تطلعات القيادة والمصالح المشتركة للشعوب.

من جهة أخرى، شدد بن فرحان على أهمية مواصلة الجهود الدولية في مكافحة التغيرات المناخية، التي أسهمت فيها الدول العربية بإعداد الخطط الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن المملكة بادرت في نهج استباقي لمعالجة تأثيرات التغير المناخي بإطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء.

RT

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا الخميس إلى عقد مؤتمر سلام "واسع النطاق" لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، محذرا من أن العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون "غائبة إلى الأبد".

وقال شي في كلمته أمام منتدى الصين والدول العربية في بكين، إن "الشرق الأوسط أرض تتمتع بآفاق واسعة للتنمية.. لا ينبغي للعدالة أن تغيب إلى الأبد"، داعيا إلى "عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق وأكثر موثوقية وفعالية".

المصدر:RT