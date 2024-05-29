قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة

أفاد مراسلنا بمقتل 15 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي والغارات على مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة المستمرة منذ صباح اليوم.

وقال مراسلنا قتل 4 مواطنين وأصيب عدد من الجرحى بينهم أطفال جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة في منطقة ميراج جنوب رفح.

وأضاف أنه قتل 4 مواطنين وأصيب عشرات جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في حي السلام قرب صالة اللوتس شرق مدينة خانيونس، جنوب القطاع.

وأفاد بتقدم آليات الجيش الإسرائيلي في محيط كلية المجتمع وشارع 8 جنوب مدينة غزة، وأن هناك عدد من الإصابات في صفوف المواطنين

كما قصف الجيش الإسرائيلي منزلا جنوب غرب حي الرمال غرب مدينة غزة.

وذكر مراسلنا أن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

المصدر: RT