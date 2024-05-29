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مستوطنون قرب طولكرم يطالبون بحزام أمني خوفا من "طوفان الضفة"

أخبار العالم العربي

مستوطنون قرب طولكرم يطالبون بحزام أمني خوفا من
Globallookpress
طولكرم التي تشهد اقتحامات من المستوطنين والجيش الإسرائيلي - الضفة الغربية
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أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى وجود حالة من القلق بدأت تسيطر على سكان التجمعات السكنية بمنطقة الشارون، ورفعوا أصواتهم إلى السلطات خوفا من عمليات مسلحة قد تستهدفهم من جهة طولكرم.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن سكان "الشارون" يطالبون بتشييد حزام أمني حولهم كي لا يلحق بهم ما جرى يوم السابع من أكتوبر الماضي من جهة قطاع غزة جنوبي البلاد.

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وتابعت الصحيفة: "في مستوطنات خط التماس باشروا ربط النقاط ببعضها البعض (حسب توصيفها)".

وأضافت: "إطلاق النار من المنطقة الحدودية لطولكرم والذي كان آخره صباح اليوم الأربعاء، إلى جانب العمال الذين يجتازون الجدار (جدار الفصل)، والطائرات المسيّرة الفلسطينية، يمكن أن يكون هذا كله مؤشرا على على مخططات من جهات إرهابية تنطلق من مناطق السلطة (الفلسطينية)".

وبذلك طالب المستوطنون بحزام أمني، وتعزيز تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وتغيير قواعد إطلاق نار.

معتمدين في ذلك على أن الحظ لا يعتبر "خطة عمل" رغم طبيعة الحياة الاعتيادية في المستوطنات حيث الملاعب الخضراء وراكبي الدراجات والعائلات التي تمشي مع أطفالها والتي تخفي بحسب تعبير الصحيفة واجهة خداعة من الهدوء والسكينة.

المصدر: يديعوت أحرونوت

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