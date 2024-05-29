صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع
ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 36171 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الصحة بغزة، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 75 شهيدا و 284 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 36171 شهيدا و 81420 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 236 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
المصدر: RT