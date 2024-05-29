الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه موقع للجيش اللبناني

تعرض موقع للجيش اللبناني عند أطراف بلدة علما الشعب لإطلاق الجيش الإسرائيلي النار من البنادق الآلية، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل RT بأنه تم اطلاق رشقات رشاشة من أسلحة متوسطة من موقع حانيتا الإسرائيلي باتجاه أحد مواقع الجيش اللبناني عند أطراف بلدة علما الشعب جنوب لبنان، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل وقوع إصابات.

هذا واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة وادي حسن عند أطراف بلدتي الجبين وشيحين جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" في بيان أن عناصره استهدفوا "التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها".

المصدر: RT