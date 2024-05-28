"هجوم مركّز وإصابات مؤكدة".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الثلاثاء
نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 28 مايو 2024، وفقا للآتي": «
- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):
1- الساعة 14:10: استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 18:10: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):
1- الساعة 06:00: استهداف موقع راميا وعلى حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده وإصابته إصابة مباشرة عبر هجوم ناري مركّز ومن مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة.
2- الساعة 18:30: بعد متابعة وترقب لقوات العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية وعند رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في محيط موقع الراهب، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية في أثناء تحركهم بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.
3- الساعة 23:00: بعد متابعة وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا وعند رصد تحرك الجنود داخل الموقع، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية، وأصابوهم إصابة مباشرة».
المصدر: RT