السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام في مواطن أدين بالإرهاب

نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام في مواطن أدين "بجريمة إرهابية والانضمام لتنظيم إرهابي" حسب وزارة الداخلية.

وأشارت الداخلية في بيان إلى أن "موفق بن صالح بن سنيد الحربي - سعودي الجنسية - (أقدم) على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في الانضمام لتنظيم إرهابي ومبايعة زعيمه، وتنفيذ أوامر التنظيم من خلال الاشتراك في قتل أحد رجال الأمن، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد تنفيذ أعماله الإجرامية".

وأضاف البيان أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله"، لافتاً إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل بمنطقة مكة المكرمة".

وترتفع بذلك عمليات الإعدام المرتبطة بهذه التهم إلى 16 من أصل 71 حكما بالإعدام نفذتها السعودية منذ بداية العام الحالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية، علما أن السلطات نفذت 170 إعداما في 2023 بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

المصدر: "أ ف ب"