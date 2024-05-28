الأردن يسير قافلة مساعدات قوامها 40 شاحنة إلى غزة

سيرت المملكة الأردنية اليوم الثلاثاء قافلة برية جديدة لقطاع غزة قوامها 40 شاحنة محملة بالمساعدات والمواد الغذائية.

وسيرت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي قافلة المساعدات التي تتكون من شاحنات محملة بالطرود الغذائية الأساسية، ليصار توزيعها على السكان في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن "الوضع الإنساني يزداد سوءا في قطاع غزة فيما الحياة تضيق بأهلنا في غزة ويصعب عليهم تأمين قوت يومهم".

وأضاف: "نعمل أقصى ما في وسعنا لإدخال المزيد من المواد الغذائية إلى القطاع لمواجهة النقص الغذائي ودرء حصول مجاعة محتملة في غزة".

وأشار إلى أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم وصل إلى 1717 شاحنة و53 طائرة عبر العريش ميناء العريش في مصر.

وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع شبه الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق، وسجلت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق، وفاة عدد من المواطنين والأطفال بسبب الجوع وسوء التغذية.

وتحذر الأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة مشتكية من "عقبات هائلة" أمام وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع.

وتنتقد المنظمات الدولية "الإجراءات الإسرائيلية الصارمة" التي تفرض على المساعدات الإنسانية، معتبرة أنها "تبطئ إدخالها الى القطاع المهدد بالمجاعة وبكميات غير كافية للسكان".

المصدر: RT+المملكة