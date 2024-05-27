"حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لثكنة "زرعيت" العسكرية الإسرائيلية (فيديو)

عرض "حزب الله" الللبناني مشاهد من عملية سابقة نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، استهدف فيها ثكنة "زرعيت" العسكرية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "زرعيت" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية".

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق صاروخ وإصابته لهدفه، ولحظة أطلاق عدد من قذائف الهاون ولحظة سقوطها.

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ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، ينفذ "حزب الله" عمليات نوعية ضد إسرائيل، مؤكدا أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، في حين يشدد الحزب على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT