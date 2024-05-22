ملك البحرين يزور موسكو اليوم للقاء بوتين

يصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، إلى موسكو اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين.

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وأوضحت الوكالة أن الملك يزور روسيا "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مباحثات تتناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، ونتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها البحرين في 16 مايو".

وأضافت الوكالة أنه بعد روسيا سيتوجه الملك إلى بكين بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني، وإجراء مباحثات مع الزعيم الصيني "تتصل بعلاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ونتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين".

المصدر: وكالة أنباء البحرين