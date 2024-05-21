مصر وروسيا تناقشان أهم القضايا المشتركة

عقد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية خالد عمارة، جولة مشاورات مع نائب وزير خارجية روسيا ألكساندر غروشكو حول القضايا الأوروبية.

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وتناول اللقاء أهم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الأوروبية والدولية، فضلا عن تناول أنشطة المنظمات السياسية والأمنية المؤثرة.

كما تطرقت المشاورات إلى الأزمة الروسية الأوكرانية بأبعادها المختلفة، وأهمية إيجاد الحلول السياسية المناسبة، أخذا في الاعتبار تأثيرها الواسع على الأمن والاستقرار الدوليين، والضغوط الاقتصادية التي تمثلها على الدول النامية، خاصة تأثيرها على قطاعات الطاقة والإنتاج الغذائي وانسياب التجارة بشكل عام.

واستعرض اللقاء العلاقات الاقتصادية الاتحادية لدول تجمع بريكس، أخذا في الاعتبار عضوية البلدين في هذا التجمع الهام.

المصدر: RT