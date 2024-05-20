"حزب الله" يعرض مشاهد لعملية استهداف موقعي المالكية وحدب البستان التابعين للجيش الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني مساء يوم الاثنين مشاهد من عملية استهداف موقعي المالكية وحدب البستان التابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية مع لبنان.



ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني عملية استهداف موقعي المالكية وحدب البستان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأظهر مقطع الفيديو عناصر "حزب الله" وهم يقومون بالقصف مخلفين انفجارات في المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي.

هذا و أعلن "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند تحرك مجموعة جنود بداخله عند الساعة ‌‏10:30 من مساء يوم الاثنين 20-5-2024 استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة ‏الصاروخية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة".

كما استهدف عناصر حزب الله عددا من المواقع الإسرائيلية المهمة وإصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أن طائرات إسرائيلية مقاتلة قصفت خلية تابعة لـ"حزب الله" في بلدة ميس الجبل.

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المصدر: RT