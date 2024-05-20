 
مباشر

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تصدر بيانا بخصوص قانون المثلية في العراق

أخبار العالم العربي

منظمة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xks4

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية لإلغاء القانون الذي أقره البرلمان والذي يعاقب على "الممارسات الجنسية المثلية" معتبرة أنه "ينتهك حقوق الإنسان الأساسية".

إقرأ المزيد
قانون تجريم العلاقات المثلية والتحول الجنسي في العراق يثير حفيظة كاميرون وسفير بغداد لدى لندن يرد
قانون تجريم العلاقات المثلية والتحول الجنسي في العراق يثير حفيظة كاميرون وسفير بغداد لدى لندن يرد

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع "الميم" في المنظمة: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم موافقة ضمنية على سجل العراق المزري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم".

وكان البرلمان العراقي أقر يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.

 

 

المصدر: موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا