تونس.. ضبط 6 "عناصر تكفيرية" مطلوبين لدى الجهات الأمنية والقضائية

ضبطت السلطات التونسية يوم السبت 6 "عناصر تكفيرية" مطلوبين لدى الجهات الأمنية والقضائية، ومفتش عنهم من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وذكرت وسائل إعلام تونسية نقلا عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن "الوحدات الإستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بغار الدماء وطبرقة وماطر وسبيطلة وقرمبالية بمشاركة مصالح التوقي من الإرهاب بأقاليم الحرس الوطني بجندوبة وبنزرت والقصرين ونابل تمكنت من ضبط 6 عناصر تكفيرية".

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كما أوضحت أن "العناصر 6 مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و6 و8 سنوات".

وأكدت السلطات أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية