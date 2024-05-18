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مصدر أممي: الجزائر وسلوفينيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول رفح

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مصدر أممي: الجزائر وسلوفينيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول رفح
Sputnik
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قال مصدر في الأمم المتحدة لمراسل تاس، إن الجزائر وسلوفينيا طلبتا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لبحث الوضع في مدينة رفح بقطاع غزة.

وأضاف المصدر يوم أمس الجمعة: "نعم لقد طلبت الجزائر وسلوفينيا، عقد هذا اللقاء".

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في 6 مايو أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ الاستعدادات لإجلاء سكان شرق رفح. وفي اليوم التالي، أعلن عن بدء عملية عسكرية في رفح والسيطرة على المعبر الحدودي على حدود قطاع غزة مع مصر.

قبل ذلك، دعا المجتمع الدولي، إسرائيل إلى عدم تنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح.  وشددت السلطات الأمريكية على أنها تعتبر مثل هذا القرار خطأ من شأنه أن يضر بالسكان المدنيين هناك، ويضعف أمن إسرائيل.

ولكن السلطات الإسرائيلية، تصر بدورها على أن العملية في رفح ضرورية لتحقيق "النصر الكامل" وهزيمة حماس.

المصدر: تاس

 

 

 

 

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