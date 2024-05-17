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تسللوا للسرقة.. حارس يحتجز لصوصا داخل غرفة حمام المتحف الأثري للرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة

أخبار العالم العربي

تسللوا للسرقة.. حارس يحتجز لصوصا داخل غرفة حمام المتحف الأثري للرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة
AFP
عناصر من الشرطة التونسية - أرشيف -
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تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير مساء الخميس من القبض على مجموعة تتكون من 5 أشخاص اقتحمت متحفا للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بسقانصفي المنستير بغرض السرقة.

وأفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، بأن حارس المتحف تفطن إلى عملية السرقة وقام بالاتصال بالأمن لإعلامهم.

وأضاف بن جحا أن قوات الأمن تحولت إلى المتحف وألقت القبض عليهم حيث كانوا في حالة سكر.

وأوضح أن الحارس تمكن من حجز شخصين في بيت الاستحمام بالقصر بينما تمكنت وحدات الأمن من إلقاء القبض على بقية الأشخاص.

وصرح المتحدث بأنه تم تحرير محضر في الواقعة في انتظار إحالتهم على أنظار النيابة العمومية بالمنستير.

المصدر: "الجوهرة أف أم"

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