الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة جوية لحزب الله في النجارية ويحذر اللبنانيين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات اليوم الجمعة، ضد منشآت للدفاع الجوي تابعة لحزب الله في بلدة النجارية في صيدا جنوب لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تجمع عدد من عناصر حزب الله في مواقع عدة في البلدة الساحلية جنوب صيدا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم استخدام هذه المركبات من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله، وشكلت تهديدا للطائرات الإسرائيلية".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية لحزب الله تقع داخل "بيئة مدنية، بينما يخاطر الحزب بحياة المدنيين في جنوب لبنان".

وشدد على أنه لن يتسامح مع انتهاك حرية العمليات الجوية وسيعمل للدفاع ضد أي تهديد. وأضاف الجيش: "نحذر المواطنين اللبنانيين من التعاون مع حزب الله ونؤكد أنهم بذلك يعرضون أنفسهم ومحيطهم للخطر".

לפני מספר שעות תקף חיל האוויר תשתית בה פעלו מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה, הכוללת מספר מתחמים בכפר א-נג׳רגיה שבדרום לבנון.

מתחמים אלו משמשים את מערך ההגנה האווירית של חיזבאללה והיוו איום על כלי טיס ישראליים >> pic.twitter.com/VMQ5cynkYa — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2024

وشنت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية اليوم، سلسلة غارات جوية على بلدة النجارية قضاء صيدا وساحل الزهراني.

وعقب الغارات، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في النجارية.

وقال في بيان، "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين خضر مهدي أبو خضر، مواليد عام 1962 من بلدة النجارية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

من جهة أخرى، أفادت مصادر بمقتل سوريين اثنين بعد إصابتهما بجروح بالغة إثر الغارات الإسرائيلية على بلدة النجارية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل+ RT