مصر.. وفاة زوجة مطرب مشهور بشكل مفاجئ

كشف أحد أفراد أسرة الفنان أحمد عدوية، سبب وفاة ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب الشعبي أحمد عدوية، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس.

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وقال أحد أفراد أسرة عدوية، إن الفقيدة توفيت بشكل مفاجئ في منزلها.

وأعلن الشاعر صلاح عطية على حسابه عبر موقع فيس بوك وكتب: "أم محمد.. ست بـ100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمي لـ(عدوية) فهي تمتلك فكر ولباقة وبراعة في الحديث".

استكمل نعيه لها: "إلى جانب أنها (ست أصيلة) لم تترك زوجها للحظة واحدة ولم تكتفي بالشكوى والاستسلام في محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها".

هذا وتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب، ويعد آخر ظهور للثنائي معا المطرب عدوية وزوجته في برنامج واحد من الناس حينما تحدثا عن كواليس تعارفهما وقصة حبهما التي تكللت بالزواج الذي دام سنوات طويلة استطاعا تكوين عائلة ناجحة.

وفي الفترة الماضية، سبق تحدثت زوجة أحمد عدوية، عن تفاصيل تعرفها على زوجها من رحلة الخطوبة إلى الزواج والإنجاب، حيث قالت في لقاء تليفزيوني لها: تزوجته في بدايته الفنية كنت طالعة من المدرسة وهو ماشي بالعربية، وكان يعرف والدي رحمه الله عليه وقعد يشاورلي وقالي تعالى أوصلك قلتله لا مينفعش، لما فضل يقولي أنا أعرف باباكي هوصلك لحد أول الشارع قلتله لا أول الشارع ولا آخره أخد بعضه ومشي.

وأكملت زوجة عدوية حديثها، حيث قالت: بالليل لقيته عندنا تقدم رسمي لوالدي وقاله إنه عايزني وعاوز يرتبط بيا، والدي قاله إني صغيرة في السن، لأني كنت لسة في المرحلة الإعدادية، قال لأبويا ليك عليا أنها تكمل دراستها ومش همنعها من التعليم، بس عاوز نكمل مشوارنا مع بعض فطلب منه والدي منحه مهلة للتفكير، وشاورني والدي قال لي أحمد عدوية طلبك مني، قلتله اللي أنت شايفه وكنت صغيرة ومكنش ليا رأي.

المصدر: القاهرة 24 + اليوم السابع