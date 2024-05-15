"من على بعد أمتار".."القسام" تستهدف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون (فيديو)

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف قوة راجلة للعدو بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون بمدينة غزة"، حيث أبانت اللقطات رصد القوة الإسرائيلية بشطب مباشر وعلى بعد أمتار، وإطلاق قذيفة باتجاههم وانفجارها.

وقالت "القسام" في بيان لها حول العملية: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. مجاهدونا يبلغون عن استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون في مدينة غزة".

وكانت "القسام" قد أعلنت اليوم الأربعاء أنها تمكنت من قتل 12 جنديا إسرائيليا "في عملية مركبة" بمنطقة بلوك 4 في مخيم جباليا.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل أحد جنوده بمعارك جنوب قطاع غزة لترتفع الحصيلة المعلنة لخسائره البشرية منذ 7 أكتوبر إلى 621.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أنهت عملياتها وانحسبت من حي الزيتون في مدينة غزة بعد عملية عسكرية هناك استمرت 6 أيام.

المصدر: RT