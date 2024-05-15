عمّان تسير طائرة لإعادة موظفة أردنية أصيبت في رفح

صرحت وزارة الخارجية الأردنية عن تسيير المملكة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، لنقل موظفة أردنية إلى المملكة لتلقي العلاج بعد إصابتها في اعتداء على مركبة أممية بمدينة رفح جنوب غزة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لنقل المواطنة الأردنية يارا دبابنة، والتي أصيبت في قطاع غزة إلى المملكة لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية، بالعاصمة عمان.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن الوزارة كانت قد تابعت مع مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن، أوضاع المواطنة الأردنية، وتأمين نقلها للقدس.

وتعمل الموظفة الأردنية يارا دبابنة، ضمن فريق مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في غزة، وتعرضت للإصابة جراء حادثة الاعتداء على مركبة تابعة للأمم المتحدة جنوب قطاع غزة في مدينة رفح قبل يومين.

وكانت أدانت وزارة الخارجية الأردنية حادثة الاعتداء التي تعرضت لها مركبة تابعة للأمم المتحدة جنوب قطاع غزة في مدينة رفح، مما أسفر عن مقتل أحد الموظفين، وإصابة موظفة أردنية.

وشددت الوزارة على "ضرورة تأمين الحماية لموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الذين يقومون بدور إنساني كبير للفلسطينين، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع".

المصدر: "المملكة"