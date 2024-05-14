السعودية.. الملك سلمان بن عبد العزيز يرحب بـ"ضيوف الرحمن" القادمين إلى المملكة ويصدر توجيها بشأنهم

رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، بـ"ضيوف الرحمن" (الراغبين بالحج) القادمين إلى المملكة، وأصدر توجيها بشأنهم.

وفي التفاصيل، رأس الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في جدة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه "في مستهل الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن الذين بدؤوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج".

وأكد الملك سلمان أن "خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم، من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها".

ووجه العاهل السعودي، الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج بمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، سائلا الله أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة العظيمة والجليلة على الوجه الأكمل.

المصدر: "واس"