حزب الله يرد على "اعتداءات إسرائيل على المدنيين بصواريخ وأسلحة مناسبة" وسط قصف على جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، عن تنفيذه عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي بأسلحة مختلفة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 16:50 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 16:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر ‏قيادة اللواء 801 في ثكنة معاليه غولاني بالأسلحة الصاروخية". ‏

- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "ردا على ‌‏اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدة يارون، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة".‏

- "ردا على ‏اعتداءات العدو ‌‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اليوم الثلاثاء مبان يستخدمها جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة المالكية ‏بالأسلحة المناسبة".‏

- "بعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان ادارته ‏والتحكم به، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح".

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من جهته، نفذ الطيرات الحربي الإسرائيلي يعد ظهر اليوم، غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان، ما أسفر عن إصابة مدني تم نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت به مراسلتنا.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعا وأطراف بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

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المصدر: RT‏