الاعتداء الثالث خلال أسبوع.. مستوطنون يلقون مواد حارقة على مقر "الأونروا" في القدس (فيديو)

ألقى المستوطنون فجر اليوم مواد مشتعلة على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس، للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين أضرموا النيران في أجزاء من الساحة الخارجية، وألقوا الحجارة باتجاه المقر.

وفي التاسع من الشهر الحالي أعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني "إغلاق المقر في القدس، لحين اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة"، بسبب محاولة إحراقه مرتين خلال أسبوع.

وأكدت "الأونروا"، أنه من مسؤولية إسرائيل أن تضمن حماية الموظفين والمرافق التابعة للأمم المتحدة في جميع الأوقات، وفقا للقانون الدولي.

يشار إلى أن هذا هو الإعتداء الثالث الذي يتعرض له مقر "الأونروا" بالقدس خلال أسبوع، حيث هاجم عدد من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية المقر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وحاولوا اقتحامه، وإضرام النيران في محيطه.

المصدر: "وفا"