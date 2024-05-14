عمّان تدين إصابة موظفة أردنية باستهداف الجيش الإسرائيلي سيارة أممية في رفح

دانت الخارجية الأردنية بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي سيارة تابعة للأمم المتحدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ومقتل موظف أجنبي، وإصابة موظفة أردنية.

واستنكرت الوزارة في بيان حادثة "الاعتداء التي تعرضت لها مركبة تابعة للأمم المتحدة في رفح أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل أحد الموظفين، وإصابة موظفة أردنية، نتيجة لتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة، على "ضرورة تأمين الحماية لموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الذين يقومون بدور إنساني كبير للفلسطينين، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع"، محملا إسرائيل "مسؤولية ذلك، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ونتيجة لاستمرار حربها المستعرة على قطاع غزة".

وأضاف القضاة أن "الوزارة تتابع مع الأمم المتحدة الوضع الطبي للمواطنة الأردنية التي تعرضت للإصابة جراء هذا الاعتداء، وتأمين خروجها من قطاع غزة".

وأعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في وقت سابق، أن أحد أفراد أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة قُتل في هجوم استهدف سيارته في رفح أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه أول موظف دولي تابع للمنظمة يُقتل في غزة منذ اندلاع الحرب.

المصدر: "خبرني"