بعد أسابيع من اعتقالهم.. الجيش الإسرائيلي يفرج عن عدد من أسرى غزة (فيديو)

أفرج الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن عدد من أسرى قطاع غزة اعتقلهم في الأسابيع الماضية بمناطق متفرقة في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أسابيع من اعتقالهم في ظروف قاسية.

ولم يتم نشر أسماء الأسرى المفرج عنهم حتى الآن.

وقال المتحدث باسم هيئة معابر غزة، هشام عدوان، في حديث صحفي، إن "جيش الاحتلال أفرج عن 76 أسيرا شرق دير البلح، وأنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع".

وأكد عدوان، على أن "معابر قطاع غزة ما زالت مغلقة لليوم السابع على التوالي أمام دخول المساعدات الإنسانية وسفر الجرحى والمرضى، نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي في المنطقة واحتلال معبر رفح البري جنوب غزة".

وتحدث محامو هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" اليوم الاثنين، بعد زيارتهم لسجن النقب الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين، عن الوضع داخله قائلين إنه "ما زال سيئا والعقوبات الانتقامية بحق الأسرى مفروضة بقوة منذ بداية الحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023".

وأضافوا: "إدارة سجون الاحتلال تشن حربا نفسية وجسدية بحقهم، تحت ذرائع وهمية وبلا مبررات، ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية والانسانية".

المصدر: "RT"+وسائل إعلام فلسطينية