 
مباشر

دار الإفتاء المصرية تحدد الحكم الشرعي لسرقة التيار الكهربائي

مجتمع

دار الإفتاء المصرية تحدد الحكم الشرعي لسرقة التيار الكهربائي
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xixx

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة هو "حرام شرعا".

وذكرت دار الإفتاء أن "هذا التصرف يعد خيانة للأمانة، كما أنه يعد مخالفة لولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعته في غير المعصية مقارنة لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه يعد أكلا لأموال الناس بالباطل، وتضييعا لحقوقهم، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب".

وأضافت: "الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تعد على المال العام بغير وجه حق، وقد حرم النبي الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسؤولية الجميع، لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه".

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا