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العثور على جثتي راعيين مقتولين قرب "وادي القويفلة" في تونس

أخبار العالم العربي

العثور على جثتي راعيين مقتولين قرب
Gettyimages.ru
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عثرت وحدات أمنية تابعة للحرس الوطني التونسي ظهر اليوم الأحد في وادي القويفلة على جثتي راعيين اثنين عليهما آثار عنف واعتداء وذبح بآلة حادة.

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وذكرت إذاعة "الديوان" أن الضحيتين من رعاة الإبل بالمنطقة، أحدهما في العقد الثالث من عمره والآخر في العقد الرابع. 

وقد توجهت وحدات من الحرس الوطني والحماية المدنية وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة لمعاينة الحادثة وللوقوف على أسبابها.

وتم تداول معلومات غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الجناة هم من المهاجرين الأفارقة.

 

المصدر: الديوان

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