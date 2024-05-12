"مستخدما صواريخ "جهاد مغنية" الثقيلة وأسلحة أخرى".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الأحد

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 12 مايو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

- الساعة 14:10: استهداف ‏آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية إضافة إلى استهداف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة هونين ‏المسماة "راميم" بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير الآلية ‏والتجهيزات الأخرى.

2- الساعة 16:25: استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ الثقيلة الجديدة (جهاد مغنية) وإصابته إصابة مباشرة.

-- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 19:35: استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة، وإصابتها إصابة مباشرة».

وتأتي عمليات "حزب الله" في إطار "دعم غزة، وخلق جبهة مساندة" لها، ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يشدد "الحزب" على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT