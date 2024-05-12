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جهات مانحة تتعهد تقديم أكثر من ملياري دولار لدعم غزة خلال مؤتمر في الكويت

أخبار العالم العربي

جهات مانحة تتعهد تقديم أكثر من ملياري دولار لدعم غزة خلال مؤتمر في الكويت
Globallookpress
الدمار في غزة
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تعهدت جهات مانحة خلال مؤتمر في الكويت الأحد، تقديم أكثر من ملياري دولار لمساعدة قطاع غزة المدمّر جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

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وقال المؤتمر الذي نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في البيان الختامي إن المبلغ "يتم تنفيذه خلال العامين 2024، 2025، وستعمل المبادرة خلال العامين القادمين -كمرحلة أولى قابلة للتمديد- على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة".

ويشهد قطاع غزة حرباً مدمّرة بعدما تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وهي تنفذ حملة قصف مدمرة وعمليات برية تسبّبت بسقوط أكثر من 35 ألف قتيل غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.

ويستمر الفلسطينيون الذين أنهكتهم الحرب في التدفق نحو المناطق الساحلية في مدينة رفح الجنوبية هربا من القصف الإسرائيلي العنيف على مناطقها الشرقية. 

ومع نزوح أهالي شمال قطاع غزة نحو الجنوب هربا من القتال في الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، بات عدد سكان رفح 1.4 مليون نسمة بحسب الأمم المتحدة. 

المصدر: "أ ف ب" + RT

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