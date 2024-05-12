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شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع خدمات الإنترنت جنوب غزة

أخبار العالم العربي

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع خدمات الإنترنت جنوب غزة
AP
غزة
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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية Paltel انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في جنوب قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

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مراسلنا: انقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة جدا في مدينة رفح

وقالت الشركة اليوم الأحد في بيان لها: "أهلنا في قطاع غزة نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر، طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من 7 أشهر، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي يطال البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

المصدر: RT

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