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مراسلنا: نزوح كبير لأهالي مخيم جباليا وقتلى شمالي قطاع غزة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: نزوح كبير لأهالي مخيم جباليا وقتلى شمالي قطاع غزة
Globallookpress
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أفاد مراسلنا بحركة نزوح كبيرة لأهالي مخيم جباليا ومناطق شمالي قطاع غزة في ظل اشتباكات عنيفة بين "كتائب القسام" والجيش الإسرائيلي شرقي المخيم.

وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" قبل قليل عن خوض مقاتليها "اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأشار المراسل إلى سقوط 19 شهيدا وتسجيل عشرات الإصابات جراء استهداف الجيش الاسرائيلي المتواصل لمخيم جباليا.

وأيضا 12 شهيدا وصلت جثامينهم إلى مستشفى كمال عدوان  وبلاغات عن عشرات المفقودين في بيت لاهيا شمال القطاع.

ولفت المراسل إلى أنه في هذه اللحظات تنشب اشتباكات ضارية يتخللها انفجارات في محيط مسجد البنا في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

المصدر: RT

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