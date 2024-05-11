حزب الله: نفذنا هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل العسكرية ومنصات للقبة الحديدية
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، أنه شن هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل العسكرية ومنصات للقبة الحديدية الإسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وفي بيان له، أوضح "حزب الله" قائلا: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شَن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية، استهدف قاعدة بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل بعضها بشكل كامل".
وصدرت عن "حزب الله" اليوم بيانات عدة بشأن عملياته ضد إسرائيل، حيث قال إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة":
- عند الساعة 15:40 من بعد ظهر اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".
- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".
- عند الساعة 10:00 من صباح اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راميا بقذائف المدفعية".
- عند الساعة 08:20 من صباح اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".
- عند الساعة 07:10 من صباح اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دشم وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية، وأصابوها إصابة مباشرة".
- "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وخصوصا في طير حرفا": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".
المصدر: RT