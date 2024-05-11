حزب الله: نفذنا هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات للقبة الحديدية

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، أنه شن هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات للقبة الحديدية الإسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وفي بيان له، أوضح "حزب الله" قائلا: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شَن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية، استهدف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكل كامل".

وصدرت عن "حزب الله" اليوم بيانات عدة بشأن عملياته ضد إسرائيل، حيث قال إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 15:40 من بعد ظهر اليوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 15:15 من بعد ظهر اليوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

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- عند الساعة 10:00 من صباح اليوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راميا ‏بقذائف المدفعية".‏

- عند الساعة 08:20 من صباح اليوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 07:10 من صباح اليوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية دشم ‏وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية، ‏وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- "ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصا في طير حرفا": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

المصدر: RT