 
مباشر

الإمارات: التصويت الأممي بشأن منح فلسطين العضوية الكاملة "خطوة تاريخية"

أخبار العالم العربي

الإمارات: التصويت الأممي بشأن منح فلسطين العضوية الكاملة
Globallookpress
علم فلسطين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xioo

أعربت الإمارات السبت عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الأممية، معتبرة ذلك "خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين".

إقرأ المزيد
الجامعة العربية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بفلسطين
الجامعة العربية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بفلسطين

ونقلت وكالة "وام" الرسمية للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أن "دولة الإمارات - التي قدمت مشروع القرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة (...) ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الإمارات "طالبت دوماً المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين".

ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات واعتُمد الجمعة بغالبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة".

وفيما أثار القرار غضب إسرائيل، فإنه لقي ترحيب السلطة الفلسطينية ودول عربية.

المصدر: "وام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)