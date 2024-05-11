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الجيش اللبناني يشتبك مع مهربين على الحدود مع سوريا ويقتل ويصيب اثنين منهم

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يشتبك مع مهربين على الحدود مع سوريا ويقتل ويصيب اثنين منهم
Gettyimages.ru
قرب الحدود بين لبنان وسوريا
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أفاد مراسلنا بمقتل شخص في مزرعة دير العشاير السورية بعد تبادل لإطلاق النار بين فوج الحدود البري التابع للجيش اللبناني ومهربين في القرية الحدودية.

وأشار المراسل إلى أن الحادثة وقعت فجر اليوم السبت 11 مايو، وأدت أيضا إلى إصابة شخص آخر بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى راشيا الحكومي لتلقي العلاج في حين فر آخران كانا في عداد المجموعة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، في بيان‎:‎ "بتاريخ 10 مايو 2024، أثناء محاولة وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات توقيف عدد من المهربين في منطقة دير العشاير - البقاع، حاول السوري (خ.ع) طعن عناصر الوحدة بحربة، فأطلقوا النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته".

وأضاف البيان: "ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة. كما أوقف السوري (أ.و) وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. ومباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT

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