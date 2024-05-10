مجلس الأمن يؤكد على ضرورة وصول المحققين إلى المقابر الجماعية في غزة دون عائق

أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بيانا يتعلق باكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة أكد فيه ضرورة وصول المحققين دون عائق إلى مواقع الدفن لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة فيما حدث.

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وجاء في البيان: "شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وأكدوا ضرورة وصول المحققين إلى جميع المقابر الجماعية في غزة دون أي عائق لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشفافة ونزيهة لتحديد الظروف".

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى السماح فوراً لمحققين دوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة، من أجل التعرف على ملابسات مقتل مئات الفلسطينيين.

كما دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في ما اكتشف أخيراً من مقابر جماعية في قطاع غزة.

وقال نيبينزيا في اجتماع الجمعية العامة، يوم الأربعاء، إن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لتقديم الجناة إلى العدالة".

المصدر: تاس