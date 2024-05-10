"القسام" تنشر فيديو لإطلاقها الصواريخ نحو مدينة بئر السبع برشقة صاروخية (فيديو)

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من قصفها لمدينة بئر السبع برشقة صاروخية "ردا على المجازر بحق المدنيين".

ونشرت "القسام" مقطع فيديو يوثق "قصف مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين"، حيث أبان الفيديو إطلاق عدد من الصواريخ.

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وكانت كتائب "القسام" قد أعلنت اليوم الجمعة "قصف مدينة بئر السبع المحتلة مرتين، برشقتين صاروخيتين، ردا على المجازر بحق المدنيين".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه في المعارك بقطاع غزة، مشيرا إلى أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 619 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT