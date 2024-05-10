"صليات من الكاتيوشا وهجومات بأسلحة متنوعة".. "حزب الله" اللبناني ينفذ عدة عمليات ضد إسرائيل

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل بالأسلحة الصاروخية والمناسبة والمدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 15:00 من بعد ظهر اليوم ‌‏الجمعة: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية قاعدة ‏خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من صواريخ الكاتيوشا".‏

- "ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وآخرها في طير حرفا": "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا".‏

- "في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وآخرها في طير حرفا": "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة ‏فلق".‏

- عند الساعة 17:11 من بعد ظهر اليوم ‌‏الجمعة: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

- عند الساعة 13:00 من ظهر اليوم ‌‏الجمعة: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها".‏

- عند الساعة 00:50 من فجر يوم الجمعة: "بعد رصد ‏وترقب لقوات العدو الإسرائيلي وعند وصول آلياته إلى موقع المالكية استهدفها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية وحققوا ‏إصابات مؤكدة".

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وكانت مراسلة RT قد أفادت بمقتل مدنيين في غارة إسرائيلية على بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان، وهما مدني من أعضاء فريق الصيانة لشركة اتصالات، ومسعف تابع لجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية"

وأوضحت أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت فريقا من عمال شركة "touch" كان يقوم بأعمال الصيانة لإحدى محطات الإرسال في البلدة، بمواكبة من الدفاع المدني في كشافة "الرسالة الإسلامية" والجيش اللبناني.

المصدر: RT‏