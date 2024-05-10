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كتائب القسام تقصف مجددا مدينة بئر السبع بعدد من الصواريخ

مراسلنا: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة وسماع دوي انفجارات (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة وسماع دوي انفجارات (فيديو)
AFP
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أفاد مراسلنا اليوم الجمعة بأنه تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، فيما دوت أصوات انفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه "بالتزامن مع إطلاق صواريخ من غزة باتجاه مدينة بئر السبع، تم إطلاق صواريخ أيضا من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة، حيث أفادت التقارير عن عدد من الأضرار في جميع أنحاء المدينة".

وقال المتحدث باسم بلدية كريات شمونة: "بسبب الهجوم الصاروخي على المدينة، نطالب السكان بمواصلة البقاء في الملاجئ والمناطق المحمية حتى إشعار آخر".

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة تظهر سيارة محترقة في كريات شمونة إثر الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، وأظهر مقطع فيديو محاولة اعتراض الصواريخ.

مراسلنا: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة وسماع دوي انفجارات (فيديو)

المصدر: RT

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